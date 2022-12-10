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Небензя: участие США в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя: участие США в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия
Фото: twitter/RussiaUN

Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении оружия Украины будет иметь правовые последствия. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

По его утверждению, РФ точно знает, что специалисты США участвуют в работе установок HIMARS на Украине и наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.

— Военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСХО и контроль эффективности применения установок, — рассказал дипломат.

По словам Небензи, есть сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы с использованием американских спутниковых данных. Модернизированные советские БПЛА Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS, передает РИА Новости.

— Мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия, — сказал постпред России при ООН.

НАТО знал о подготовке атак со стороны украинских военных на аэродромы Дягилево и Энгельс. Такое мнение высказал 8 декабря глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Украина Оружие Спецоперации Василий Небензя ООН
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