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Участие Соединенных Штатов и других стран в наведении оружия Украины будет иметь правовые последствия. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

По его утверждению, РФ точно знает, что специалисты США участвуют в работе установок HIMARS на Украине и наведение РСЗО на цель осуществляется с помощью американских военных спутников.

— Военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСХО и контроль эффективности применения установок, — рассказал дипломат.

По словам Небензи, есть сообщения, что российские аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы с использованием американских спутниковых данных. Модернизированные советские БПЛА Ту-141 «Стриж» наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS, передает РИА Новости.

— Мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия, — сказал постпред России при ООН.

НАТО знал о подготовке атак со стороны украинских военных на аэродромы Дягилево и Энгельс. Такое мнение высказал 8 декабря глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.