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Североатлантический альянс знал о подготовке атак со стороны украинских военных на аэродромы Дягилево и Энгельс. Такое мнение высказал в пятницу, 8 декабря, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— НАТО была в курсе подготовки последних украинских атак на российские военные аэродромы, — заявил дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Он отметил, что российским ответом на это стал массированный удар по военным системам управления и энергетическим объектам Украины. Гаврилов подчеркнул, что «так будет каждый раз», если случаи терроризма с украинской стороны продолжатся, передает РИА Новости.

5 декабря в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия попыталась нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, в результате жертвами ударов стали трое российских военных. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения.

Позже высокопоставленный украинский чиновник в беседе с газетой Washington Post заявил, что попытки атаковать аэродромы на российских территориях принадлежат Киеву, хотя украинские власти предпочитают хранить официальное молчание по этому поводу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не помогали Киеву наносить удары по российской территории.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби утверждает, что правительство Соединенных Штатов не поощряет нанесение ударов Украиной по территории России.