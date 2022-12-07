В Белом доме высказались о нанесении Украиной ударов по России

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Правительство Соединенных Штатов не поощряет нанесение ударов Украиной по территории России. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

— Мы предоставляем им информацию, чтобы помочь им защитить себя, мы, конечно, предоставляем им ресурсы и вооружение, — заявил Кирби.

Он также добавил, что Вашингтон проводит консультации с Киевом о подотчетности отправленных вооружений, однако Украина самостоятельно принимает решения об их использовании.

— Если они решают нанести удар по России, вы должны полагать, что это их решение, и вы будете уважать это решение. Это их решение, мы не призывали их к этому, — подчеркнул чиновник.

При этом он отметил, что Белый дом проводил с украинским руководством разговоры относительно вопросов «ответственности за использование этих систем вооружений», передает РИА Новости.

5 декабря в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия попыталась нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, в результате жертвами ударов стали трое российских военных. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения.