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Приметы и советы

Times: Киев готов использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму

Егор Провоторов
В мире
Times: Киев готов использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму
Фото: Unsplash

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям в Крыму. Об этом вечером в четверг, 9 февраля, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах.

Собеседник издания подтвердил, что слова главы государства Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» при помощи ракет большой дальности подразумевают возможность ударов по Крыму. По его словам, Киев готов к таким действиям.

В среду в ходе не анонсировавшегося визита Зеленского в Лондон премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что Великобритания готовится передать Украине «более дальнобойные вооружения». В правительстве не уточняют, что именно под этим подразумевается, однако ранее Лондон анонсировал возможность передачи Киеву ракет большой дальности.

По оценкам британских военных обозревателей, речь может идти о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 километров, которые можно модифицировать для нанесения ударов по наземным целям.

Другим вариантом являются авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых у экспортного варианта достигает порядка 250 километров. Передача Украине ракет Storm Shadow представляется маловероятной опрошенным The Times экспертам, поскольку это будет означать, что Лондон передает Киеву вооружения большей дальности, чем Вашингтон, что поставит США в неудобное положение.

Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок на Украину дальнобойного вооружения и истребителей уже решен.

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