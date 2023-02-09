На Украине назвали решенным вопрос поставок истребителей и дальнобойного оружия

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Вопрос поставок на Украину дальнобойного вооружения и истребителей уже решен. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

— Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен, — цитирует Ермака РИА Новости.

До этого один из британских министров эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках истребителей для ВСУ. В Великобритании считают, что отправка самолетов дорого обойдется Соединенному Королевству.

Газета Wall Street Journal заявила, что британские власти пока еще не приняли окончательного решения по поводу поставок истребителей Киеву.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты.

«Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии. Собеседники «ВМ» полагают, что глобальных изменений от поставок западного вооружения на Украину ожидать не стоит.