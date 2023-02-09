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«Нет гребаных самолетов»: британский министр резко отреагировал на просьбу Зеленского

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Нет гребаных самолетов»: британский министр резко отреагировал на просьбу Зеленского
Фото: flickr/number10gov

Один из британских министров эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках истребителей Киеву. Об этом пишет газета INews.

— У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить, — заявил политик.

По данным СМИ, в Великобритании считают, что отправка самолетов дорого обойдется Соединенному Королевству.

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителя правительства, заявила, что британские власти пока еще не приняли окончательного решения по поводу поставок истребителей Киеву.

При этом премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что обсуждал с Зеленским потенциальную возможность предоставления Киеву истребителей. Он добавил, что в настоящее время никакая тема не находится «вне повестки».

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии.

Украина Великобритания Истребители
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