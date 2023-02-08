Сунак заявил, что обсуждал с Зеленским возможность предоставления Украине истребителей

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским потенциальную возможность предоставления Киеву истребителей. Об этом стало известно в среду, 8 февраля.

— Говоря об истребителях, конечно, они обсуждаются. Мы обсуждали их сегодня и обсуждали раньше, — заявил Сунак.

Помимо этого, он добавил, что в настоящее время никакая тема не находится «вне повестки», передает РИА Новости.

До этого в российском посольстве в Лондоне представители дипмиссии заявили, что передача Великобританией истребителей украинской стороне приведет к военно-политическим последствиям для Европы и всего мира.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителя правительства, заявила, что британские власти пока еще не приняли окончательного решения по вопросу поставок истребителей Киеву.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. В скором времени в руках ВСУ могут оказаться натовские танки, истребители и ракеты. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с этим изменится характер грядущего наступления российской армии.