WSJ: Правительство Британии рассматривает возможность передачи Киеву истребителей для ВСУ

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Руководство Великобритании на данный момент не приняло окончательного решения по вопросу поставок истребителей украинской стороне. Об этом в среду, 8 февраля, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителя правительства.

— Премьер-министр (Великобритании Риши Сунак — прим. «ВМ») поручил министру обороны (Бену Уоллесу — прим. «ВМ») изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить (Киеву — прим. «ВМ»), но для ясности речь идет о долгосрочной перспективе, а не о краткосрочных возможностях, в которых сейчас больше всего нуждается Украина, — заявил представитель британского кабинета министров WSJ.

До этого стало известно, что Риши Сунак предложит Украине вооружение дальнего радиуса действия для нарушения способности России наносить удары по гражданской и критической украинской инфраструктуре.

Также бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт призвал западные государства сформировать коалицию в поддержку Киева и против России. Несмотря на это, он подчеркнул, что Запад не должен торопиться с передачей Киеву истребителей F-16.

Накануне глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна поставит Украине еще 12 артиллерийских установок Caesar.