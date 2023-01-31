Франция объявила о передаче Украине еще 12 гаубиц Caesar

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Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок CAESAR. Об этом во вторник, 31 января, сообщил министр обороны республики Себастьян Лекорню.

— В свете нашей беседы с министром обороны Украины и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR, — цитирует французского министра РИА Новости.

Накануне Соединенные Штаты Америки отправили на Украину первые 60 боевых машин пехоты Bradley. Для перевозки военной техники было зафрахтовано судно норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen. Помимо Bradley, США пообещали киевскому режиму бронетранспортеры Stryker и танки Abrams.

Какое еще оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах жителям региона, которым удастся уничтожить или захватить танки Leopard и Abrams в зоне спецоперации на Украине.