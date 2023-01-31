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Соединенные Штаты Америки отправили на Украину первые 60 боевых машин пехоты Bradley. Об этом в понедельник, 30 января, сообщило транспортное командование США.

Для перевозки военной техники было зафрахтовано судно норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen, которое на прошлой неделе покинуло порт Чарльстона, штат Южная Каролина.

— Транспортное командование США перевозит первую партию БМП Bradley на Украину в рамках объявленного ранее в этом году соглашения о военной помощи на сумму в 2,85 миллиарда долларов, — говорится в пресс-релизе.

Помимо Bradley, США пообещали киевскому режиму бронетранспортеры Stryker и танки Abrams, сообщает РИА Новости.

Несмотря на активную поддержку со стороны западных стран и поставки оружия, Украина скоро потерпит поражение в конфликте. Об этом 30 января заявил обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times. По мнению обозревателя, особое значение в конфликте имеют география и логистика, которые сейчас играют откровенно против украинского правительства.