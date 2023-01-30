Asia Times: Украина будет «раздавлена» уже через шесть месяцев

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Несмотря на активную поддержку со стороны западных стран и поставки оружия, Украина скоро потерпит поражение в конфликте. Об этом в понедельник, 30 января, заявил обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times.

— Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России, — сказал журналист.

По мнению обозревателя, особое значение в конфликте имеют география и логистика, которые сейчас играют откровенно против правительства Украины. США, утверждает Вейхерт, просят украинцев укомплектовать танки, которые они практически не умеют использовать, в момент, когда идут ожесточенные бои с сильным противником.

До этого заместитель главы британского минобороны Алекс Чак заявил, что правительство Великобритании планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта. Он также отметил, что до этого времени солдаты ВСУ будут проходить интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию машин.

«Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию. По его мнению, эти машины не имеют уникальных характеристик.