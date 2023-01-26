В Минобороны Британии пообещали поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта

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Правительство Великобритании планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта. Об этом в четверг, 26 января, заявил заместитель главы британского Минобороны Алекс Чак.

Он также отметил, что до этого времени солдаты ВСУ будут проходить интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию машин, передает РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении поставить ВСУ танки Challenger 2. Посольство России заявило, что это решение приведет к ужесточению боевых действий.

«Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Challenger 2 будут гореть, как и все остальные. В свою очередь обозреватель издания Daily Mail Питер Хитченс заявил, что реализация странами Запада поставок танков Украине может привести к тому, что территория Европы превратится в радиоактивное кладбище.