В Минобороны Британии пообещали поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Правительство Великобритании планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта. Об этом в четверг, 26 января, заявил заместитель главы британского Минобороны Алекс Чак.
Он также отметил, что до этого времени солдаты ВСУ будут проходить интенсивную подготовку по эксплуатации и обслуживанию машин, передает РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении поставить ВСУ танки Challenger 2. Посольство России заявило, что это решение приведет к ужесточению боевых действий.
«Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Challenger 2 будут гореть, как и все остальные. В свою очередь обозреватель издания Daily Mail Питер Хитченс заявил, что реализация странами Запада поставок танков Украине может привести к тому, что территория Европы превратится в радиоактивное кладбище.