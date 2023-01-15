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Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели
Фото: Unsplash

Британские власти передадут в ближайшие недели 14 танков Challenger 2 Украине и усилят дипломатическую активность с целью увеличения поставок вооружения киевскому режиму со стороны союзников.

— Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Великобританией. В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен на Украину. За этим последуют почти 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, — сказано в коммюнике.

Также отмечается, что в ближайшие дни Британия начнет обучать военных ВСУ тому, как использовать передаваемые им танки и гаубицы.

По мнению британских властей, в настоящее время в конфликте «открылось окно» возможностей для большей эффективности ВСУ. Поэтому Лондон объявил о «шквале британской дипломатической активности» с целью привлечения к военной помощи союзников Украине. Так, глава МИД Британии Джеймс Клеверли посетит Соединенные Штаты и Канаду, а глава Министерства обороны Бен Уоллес — ФРГ и Эстонию, сообщает ТАСС.

Поставки британских танков Challenger 2 на Украину приведут к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом 14 января сообщили в посольстве РФ в Великобритании.

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