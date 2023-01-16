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Песков: Танки Challenger 2 будут гореть, как и все остальные

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Песков: Танки Challenger 2 будут гореть, как и все остальные
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Танки Challenger 2, которые Великобритания планирует поставить Украине, будут гореть, как и все остальные. Об этом в понедельник, 16 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, цели специальной военной операции будут достигнуты.

— Эти танки горят и будут гореть так же, как и остальные. Цели специальной военной операции будут достигаться и будут достигнуты, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2. Посольство России заявило, что эта поставка приведет к ужесточению боевых действий и новым жертвам. «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию.

По словам эксперта, танки Challenger 2 не имеют уникальных характеристик. Они хуже российских, украинских и польских танков. Военный эксперт подчеркнул, что российские танки имеют более высокую скорострельность и намного проще в управлении.

Оружие Дмитрий Песков Спецоперации Великобритания Танки
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