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«Хорошая цель»: что из себя представляют английские танки Challenger 2 и опасны ли для России

Анастасия Харламова

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Политика
«Хорошая цель»: что из себя представляют английские танки Challenger 2 и опасны ли для России
Фото: Минобороны РФ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о намерении поставить Киеву танки Challenger 2. Посольство России заявило, что эта поставка приведет к ужесточению боевых действий и новым жертвам. «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию.

По словам эксперта, танки Challenger 2 не имеют уникальных характеристик. Они хуже российских, украинских и польских танков.

— Это обычные танки. Ничего особенного в них нет. Challenger 2 хуже наших танков. Более того, они хуже танков «Оплот», которые были у Украины. А также хуже польских танков Т-72, — рассказал Литовкин.

Специалист объяснил, какие минусы есть у английских танков:

  • Танк Challenger 2 очень тяжелый, весит около 60 тонн.
  • Он большой, что делает его хорошей целью.
  • Его команда экипажа состоит из четырех человек.
  • У танка отсутствует автомат заряжания.

— Например, в российских танках команда экипажа состоит из трех человек, а также есть автомат заряжания, — сравнил специалист.

Военный эксперт подчеркнул, что российские танки имеют более высокую скорострельность и намного проще в управлении.

— У наших танков, например, у Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв», скорострельность выше чем у Challenger 2. Тем более в экипаже английских танков должен быть человек, который его заряжает. Например, он должен умудриться попасть в казенник ствола снарядом весом около 40 килограммов, когда танк идет по песчаной местности и его бросает из стороны в сторону. Это очень трудно, — отметил Литовкин.

Скорость выстрела у танка Challenger 2 составляет 2–3 выстрела в минуту, а у российских танков — 6–7 выстрелов, уточнил эксперт.

— Также английские танки не могут стрелять противотанковыми управляемыми радиоактивными снарядами, а наши могут, — добавил Литовкин.

Специалист рассказал, почему Великобритания решила поставить Украине именно танки Challenger 2.

— У Великобритании других танков нет. Все страны НАТО по приказу Вашингтона должны передать на Украину определенное количество вооружения. Великобритания передаст небольшое количество — 14 танков. Они не смогут повлиять на ход боевых действия. Зато демонстрируют горячую поддержку сопротивления Украины так называемой российской агрессии. Эти танки погоды не сделают на украинском фронте, — заключил военный эксперт.

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