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Daily Mail: Передача техники Украине может превратить Европу в радиоактивное кладбище

Александр Афонин
В мире
Daily Mail: Передача техники Украине может превратить Европу в радиоактивное кладбище
Фото: shutterstock

Реализация странами Запада поставок танков Украине может привести к тому, что Европа превратится в радиоактивное кладбище. Об этом заявил обозреватель Daily Mail Питер Хитченс в воскресенье, 22 января.

— Существует реальная вероятность того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, — написал он.

Журналист назвал решение о поставках танков Украине «актом величайшей глупости». По его словам, предоставление оружия способствует только затягиванию конфликта. Политикам стран Запада нужно было высказаться против такого шага.

Хитченс добавил, что Великобритания не должна следовать за США в вопросе конфликта на Украине. Внешняя политика государства, по его мнению, должна заключаться в помощи достижения компромисса, а не дальнейшей эскалации.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее сообщил о намерении поставить Киеву танки Challenger 2. Посольство России заявило, что это решение приведет к ужесточению боевых действий. «Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию.

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