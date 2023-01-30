В Забайкалье объявили награду за захват танков Leopard и Abrams в зоне СВО

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах жителям региона, которым удастся уничтожить или захватить танки Leopard и Abrams в зоне спецоперации на Украине. Об этом в понедельник, 30 января, сообщила официальная газета правительства региона «Забайкальский рабочий».

— Рекомендовать лицам, принимающим участие в проведении специальной военной операции, при осуществлении захвата (уничтожении) танков сдерживать отвагу и удаль до разумных пределов, — говорится в документе.

За захват немецких танков Leopard в зоне СВО жителям региона обещают выплаты до трех миллионов рублей. Уничтожившие танки получат по миллиону за каждый из них.

Примечательно, что Abrams оценивается заметно ниже. Так, за захват американского танка обещается 1,5 миллиона рублей и 500 тысяч — за уничтожение, говорится в постановлении.

25 января представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Подчеркивается, что решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

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