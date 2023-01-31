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Экс-замминистра обороны Великобритании Ховарт призвал Запад создать коалицию против России

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-замминистра обороны Великобритании Ховарт призвал Запад создать коалицию против России
Фото: Unsplash

Бывший замминистра обороны Великобритании Джеральд Ховарт призвал западные государства сформировать коалицию в поддержку украинской стороны и против России. Об этом во вторник, 31 января, он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

— Я думаю, что Запад должен решить, как он собирается выполнить свое обязательство и как Украина должна выиграть эту войну. Я думаю, что просто движение в сторону вовлечения в войну не поможет. Нам нужно стратегическое решение, и я думаю, что мы должны создать коалицию желающих, чтобы вступить (в конфликт — прим. «ВМ»), поддержать Украину и вытеснить Россию из этой суверенной страны, — подчеркнул Ховарт.

Он также добавил, что военно-политическое руководство Запад не должно торопиться с передачей Киеву истребителей F-16. По его мнению, возможное попадание истребителей в руки российских специалистов может «таить опасность».

Основные причины нежелания США поставлять Украине истребители F-16 связаны с логистическими сложностями. К тому же для того, чтобы управлять такими аппаратами, необходима специальная подготовка военных, предусматривающая трехлетнее обучение. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Сергей Марков, комментируя новость о том, что американская администрация отказывается передавать ВСУ истребители F-16.

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