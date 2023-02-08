Лондон предложит Киеву вооружение дальнего действия

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложит Украине вооружение дальнего радиуса действия. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает телеканал Sky News.

— Сунак предложит предоставить Украине вооружение более дальнего радиуса действия, чтобы нарушить способность России постоянно наносить удары по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины, — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал правительство Соединенных Штатов передать украинской стороне самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия. По его словам, поражение России является «жизненно важным» интересом всего коллективного Запада.

Также бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт призвал западные государства сформировать коалицию в поддержку Киева и против России. Несмотря на это, он подчеркнул, что Запад не должен торопиться с передачей Киеву истребителей F-16.

Накануне глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна поставит Украине еще 12 артиллерийских установок Caesar.