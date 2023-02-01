Джонсон призвал США передать Украине самолеты дальнего радиуса действия

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 1 февраля, призвал правительство Соединенных Штатов передать украинской стороне самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия.

— Дайте Украине средства, чтобы закончить дело, дайте им артиллерийские системы для ведения огня на большую дальность, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, что надо делать, — подчеркнул британский политик.

По словам Джонсона, «чем быстрее победит» Украина, тем быстрее восстановится мировая экономика. Помимо этого, он добавил, что поражение РФ является «жизненно важным» интересом всего коллективного Запада, передает РИА Новости.

До этого бывший заместитель министра обороны Великобритании Джеральд Ховарт призвал западные государства сформировать коалицию в поддержку Киева и против России. Несмотря на это, он подчеркнул, что Запад не должен торопиться с передачей Киеву истребителей F-16.

Накануне глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция поставит Украине еще 12 артиллерийских установок Caesar.