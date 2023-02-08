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Посольство России: Поставки Лондоном истребителей Киеву приведут к последствиям для всего мира

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посольство России: Поставки Лондоном истребителей Киеву приведут к последствиям для всего мира
Фото: shutterstock

Поставки Великобританией истребителей украинской стороне приведет к военно-политическим последствиям для Европы и всего мира. Об этом говорится в опубликованном в среду, 8 февраля, комментарии посольства Российской Федерации в Лондоне.

— Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира, — цитирует текст сообщения РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителя правительства, заявила, что британские власти пока еще не приняли окончательного решения по вопросу поставок истребителей Киеву.

До этого стало известно, что британский премьер-министр Риши Сунак предложит Украине вооружение дальнего радиуса действия для нарушения способности России наносить удары по гражданской и критической украинской инфраструктуре.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам выгодно длительное продолжение СВО на Украине. По его мнению, страны НАТО и Евросоюза готовы любыми способами добиться поражения России.

Украина Россия Великобритания Истребители
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