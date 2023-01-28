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Зачем США и Евросоюз создают условия для искусственного затягивания украинского конфликта

Анастасия Харламова

Сюжет: 

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Политика
Зачем США и Евросоюз создают условия для искусственного затягивания украинского конфликта
Фото: Минобороны РФ

Западные СМИ заявляют, что США и Евросоюз опасаются застоя и затягивания конфликта на Украине, так как это будет выгодно России. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам самим выгодно длительное продолжение СВО.

По его словам, руководители стран НАТО и Евросоюза готовы любыми способами добиться поражения России, даже если придется растягивать украинский конфликт на долгие годы.

— Это заявление сделали неведомые эксперты. Нужно ориентироваться на высказывания значимых политических фигур, слова которых имеют значение. Это президент США Джо Байден, руководители Евросоюза и НАТО. Все они говорят, что нужно нанести поражение России. Они не боятся затягивания или застоя конфликта на Украине. А заявляют, что Россия не должна победить. И они готовы сделать все возможное для нашего поражения, — сказал Светов.

Политолог подчеркнул, что западные страны готовы в огромных объемах поставлять оружие на Украину. Они уже поставляют танки и планируют отправить истребители и ракеты.

Специалист объяснил, что западным странам самим выгодно затягивать украинский конфликт, чтобы добиться победы над Россией:

— Мнение западных СМИ о том, что США и Евросоюз опасаются затягивания или застоя спецоперации, — это домыслы. Отношение западных стран к этому конфликту выражено очень четко. Для них протяженность СВО является средством ослабления России. Им самым выгодно ее затягивать.

Заявления о том, отметил Светов, что западные страны боятся того, что СВО будет длиться долгое время, делаются специально, чтобы обмануть Россию.

— Безусловно, США и Евросоюз хотят как можно быстрее победить Россию. Но если для этого будет нужно искусственно затягивать конфликт на Украине, то Запад будет это делать. Все остальное — от лукавого. Это попытка запудрить нам мозги, — считает эксперт.

Ранее отставной офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что танки Abrams не успеют доехать до зоны спецоперации на Украине, так как к этому времени конфликт будет завершен.

По его словам, США специально наврали о поставках Abrams, чтобы Германия начала поставлять Украине танки Leopard.

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