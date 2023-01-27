Bloomberg: США и ЕС опасаются конфликта на Украине «в стиле Первой мировой войны»

Фото: flickr/nato

Представители Соединенных Штатов и Евросоюза опасаются того, что украинский конфликт может пойти по сценарию противостояния артиллерии в стиле Первой мировой войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Они считают «сценарий стагнации» выгодным для России, поскольку их военная промышленность более развита, чем украинская. Также американские чиновники отметили, что украинские войска истощены из-за действий российской армии в Донбассе.

— Если ничего не изменится, мы будем иметь дело с войной на истощение наподобие Первой мировой войны, которая сможет длиться долго, потому что обе стороны считают, что время на их стороне, — заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интервью Bloomberg.

При этом в случае проигрыша президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, в Вашингтоне может возникнуть «большая гибкость» по вопросу поставок оружия Киеву, цитирует политолога РБК.

25 января американский лидер анонсировал контрнаступление армии Украины. Глава страны отметил, что поставки тяжелых вооружений необходимы Украине для того, чтобы ВСУ могли противостоять «эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе».