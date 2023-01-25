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Байден анонсировал контрнаступление армии Украины

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден анонсировал контрнаступление армии Украины
Фото: whitehouse

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к проведению контрнаступательных действий. Об этом в среду, 25 января, заявил президент США Джо Байден.

— С приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию, которую они удерживают, и готовятся к дополнительным контрнаступлениям, — сказал глава государства.

По его оценкам, поставки тяжелых вооружений необходимы Украине для того, чтобы ВСУ могли противостоять «эволюционирующей российской тактике и стратегии на поле боя в самой краткосрочной перспективе», передает CNN.

До этого стало известно, что представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что решение о передаче техники является продолжением «наших усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Североатлантический альянс будет поставлять Киеву оружие «столько, сколько потребуется». При этом США и Европа активно обсуждают поставки новых видов вооружения, в том числе и тяжелого. Какое оружие может оказаться в руках украинской армии в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».

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