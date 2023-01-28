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Экс-офицер разведки США объяснил, почему танки Abrams никогда не появятся на Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-офицер разведки США объяснил, почему танки Abrams никогда не появятся на Украине
Фото: shutterstock

Американские танки Abrams не успеют доехать до зоны спецоперации на Украине, так как к этому времени конфликт будет завершен. Об этом заявил отставной офицер американской разведки и бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Он указал на слова Зеленского о том, что будет поздно, если танки доставят только к августу.

— Это означает, что весь мир знает, Зеленский знает, знают все украинцы, что эта война будет завершена к августу, только если они не получат безграничного количества вооружений, — отметил Риттер.

По его словам, США специально наврали о поставках Abrams, чтобы Германия начала поставлять Украине танки Leopard.

Американские танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Украины. Несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи, двигатели этих танков «жадно поглощают» топливо, следовательно, для снабжения боевых машин придется создавать сложные логистические схемы. Какие еще трудности могут возникнуть у ВСУ с новыми танками, «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

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