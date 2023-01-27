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Политолог Журавлев объяснил, почему танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Украины

Александр Афонин
Анастасия Харламова

Сюжеты: 

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Политолог Журавлев объяснил, почему танки M1 Abrams могут стать большой проблемой для Украины
Фото: public domain

Применение американских танков M1 Abrams на Украине невозможно, так как они работают на авиационном керосине, а местные дороги для них превратятся в трясину. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

— Танки Abrams на Украине не применимы. Они очень тяжелые и работают на авиационном керосине. Это экзотика для Украины. Танки утонут на местных дорогах. А также очень интересно, где украинцы будут брать керосин, — сказал эксперт.

Политолог отметил, что также проблемы для украинских войск вызовет ремонт танков. По его словам, привести технику в надлежащий вид получится только в Польше, так как сделать это на территории Украины будет невозможно.

Помимо этого, Дмитрий Журавлев рассказал «ВМ», как «аукнутся» США поставки M1 Abrams. По его словам, Вашингтон не горит желанием поставлять танки. Однако «призрачное желание скорой победы Украины» заставляет американское правительство пойти на этот шаг.

Белый дом подтвердил отправку 31 танка M1 Abrams на Украину 25 января. Помимо этого, США направят восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков

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