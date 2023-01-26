«Утонут»: чем поставка танков M1 Abrams обернется для США и помогут ли они Украине

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После поставки американских танков M1 Abrams на Украину США автоматически станут стороной конфликта. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

25 января представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Сообщается, что поставка потребует нескольких месяцев. Помимо этого, США направят Украине восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.

Как «аукнутся» Штатам поставки танков

По его словам, Штаты не горят желанием поставлять танки Abrams. Однако «призрачное желание скорой победы Украины» заставляет американское правительство пойти на этот шаг.

— США считают, что еще немножко, еще чуть-чуть и ключик у нас в кармане. Им нужно чем-то помочь, чтобы Украина победила. На самом деле Соединенные Штаты не хотят поставлять эти танки. Но они считают, что это может ускорить победу Украины, — рассказал Журавлев.

Политолог отметил, что США не хотят становиться стороной конфликта в СВО, тем не менее они оказали уже всю возможную помощь, которая позволяла им избежать этого статуса.

— Соединенные Штаты оказали уже всю возможную помощь в тех границах, которые позволяют России не признавать их стороной конфликта. Сейчас они делают действия, которые заставляют нас изменить свое мнение. Однако США хотели бы этого избежать. Вся сложность происходящего состоит именно в том, что Соединенные Штаты хотят продолжения СВО, но не хотят быть стороной конфликта, — объяснил специалист.

Россия предупредила Штаты, что после поставки Украине танков Abrams они автоматически станут стороной конфликта в глазах нашей страны. Но это не значит, что американцы откажутся от своей идеи, заявил эксперт.

— Время покажет, что из этого выйдет. Однако я считаю, что данная позиция России маловероятно остановит американское правительство от такой помощи Украине. Но шанс на это есть, хоть и маленький, — считает Журавлев.

Помогут ли танки Украине

Собеседник «ВМ» также объяснил, почему американские танки M1 Abrams не помогут Украине победить на поле боя:

— США поставят немного танков. Более того, танки Abrams на Украине не применимы. Они очень тяжелые и работают на авиационном керосине. Это экзотика для Украины. Танки утонут на местных дорогах. А также очень интересно, где украинцы будут брать керосин. Их даже ремонтировать можно будет только в Польше, так как на территории Украины это будет невозможно сделать. Но президент США Джо Байден считает, что если они дадут еще «пять железяк», то это станет последней каплей для достижения победы Киевом.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что танки Abrams на Украине будут уничтожены российской армией. Он подчеркнул, что с февраля 2022 года Вашингтон неоднократно «использовал прием» с публикацией в СМИ данных о значимых поставках вооружений на Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возможные поставки танков Abrams Украине провальным планом. Официальный представитель Кремля отметил, что возможности танков Abrams американского производства сильно переоценены. Песков добавил, что уничтожение этих танков «ляжет на плечи» налогоплательщиков из Европы.

До этого издание Al Jazeera со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации заявило, что президент США Джо Байден в среду, 25 января, намерен объявить о решении поставить на Украину американские танки M1 Abrams.