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Приметы и советы

Посол Антонов заявил, что танки Abrams на Украине будут уничтожены российской армией

Егор Провоторов
В мире
Посол Антонов заявил, что танки Abrams на Украине будут уничтожены российской армией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Вооруженные силы РФ уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их на Украину. Об этом в среду, 25 января, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя публикации в американской прессе относительно вероятной поставки танков Киеву.

По его словам, с февраля 2022 года Вашингтон неоднократно «использовал прием» с публикацией в СМИ данных о значимых поставках вооружений на Украину. Дипломат подчеркнул, что США постоянно повышают «планку» военного содействия своим «марионеткам».

— Особенно четко это проявляется, когда ВС РФ одерживают новые победы и уверенно освобождают территорию России от нацистской угрозы, — отметил Антонов.

На канале посольства в Telegram говорится, что в случае принятия решения о передаче Киеву танков Abrams, они будут уничтожены российскими военными. По его словам, становится очевидно, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести стратегическое поражение России.

Накануне в МИД РФ заявили, что рассуждения относительно «красных линий» остались в прошлом, поскольку Соединенные Штаты недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение.

Украина Анатолий Антонов Россия США Танки
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