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Приметы и советы

МИД РФ заявил о желании США нанести России стратегическое поражение

Егор Провоторов
В мире
МИД РФ заявил о желании США нанести России стратегическое поражение
Фото: МИД РФ

Рассуждения относительно «красных линий» остались в прошлом, Соединенные Штаты недвусмысленно заявили о стремлении нанести РФ стратегическое поражение, заявили в российском МИД.

Так в дипведомстве в среду, 25 января, прокомментировали слова первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского о том, что Запад пересек «еще не все красные линии».

Представители министерства подчеркнули, что сейчас идет гибридная война против России, о чем ранее подробно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. В комментарии ТАСС российские дипломаты заявили, что рассуждения о красных линиях в политике остались в прошлом.

— Не замечать реальность невозможно, — подчеркнули в комментарии МИД РФ.

Накануне Полянский в интервью журналистке Ким Иверсен заявил, что Запад пока не пересекал «самые красные линии» в контексте конфликта на Украине. Дипломат добавил, что российское правительство отправляет обращения некоторым странам Запада. В них Россия призывает оставаться спокойными и осознать, что поставки дополнительного вооружения не изменят итог спецоперации.

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