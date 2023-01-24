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Приметы и советы

Полянский заявил, что Запад пересек еще не все красные линии на Украине

Александр Афонин
В мире
Полянский заявил, что Запад пересек еще не все красные линии на Украине
Фото: МИД РФ

Страны Запада пока что не пересекли «самые красные линии» в конфликте на Украине. Об этом во вторник, 24 января, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью журналистке Ким Иверсен, запись опубликована на платформе Rumble.

— Мы посылаем все больше сигналов, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, самые красные из них еще не были пересечены. И когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, — сказал он.

Полянский добавил, что российская сторона отправляет сигналы некоторым странам Запада. В них Россия призывает успокоиться и осознать, что поставки дополнительного вооружения не изменят итог спецоперации.

До этого в Североатлантическом альянсе призвали страны Запада готовиться к длительному конфликту на Украине. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «ВМ», почему военному блоку выгоден такой сценарий.

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