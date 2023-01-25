Песков назвал возможные поставки танков Abrams Украине провальным планом

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Возможности танков Abrams американского производства сильно переоценены. Их поставки на Украину являются провальным планом с точки зрения технологий. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность и этой идеи тоже, просто по технологическим аспектам этот план достаточно провальный. А главное, явная совершенно переоценка того потенциала, который добавит Вооруженным силам Украины, — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что уничтожение этих танков «ляжет на плечи» налогоплательщиков из Европы.

Песков уточнил, что некоторые заявления, поступающие из стран Запада, указывают на нестабильное положение НАТО, в том числе это касается наличия танков, передает РИА Новости.

До этого в материале издания The Wall Street Journal сообщили, что американское правительство может уже на этой неделе объявить о передаче Украине танков M1 Abrams.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что администрации Соединенных Штатов на текущий момент нечего объявить касаемо возможности передачи американских танков Abrams украинской стороне.