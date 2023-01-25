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Al Jazeera: Байден в среду объявит о поставке танков Abrams на Украину

Егор Провоторов
В мире
Al Jazeera: Байден в среду объявит о поставке танков Abrams на Украину
Фото: flickr/whitehouse

Президент США Джо Байден в среду, 25 января, намерен объявить о решении поставить на Украину американские танки Abrams. Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на неназванного чиновника американской администрации

— Президент Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams завтра, в среду, — рассказал представитель администрации Соединенных Штатов, слова которого приводит ТАСС.

В минувший вторник, 24 января, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что администрации Соединенных Штатов на текущий момент нечего объявить касаемо возможности передачи американских танков Abrams украинской стороне. При этом, отвечая на вопросы журналистов, он добавил, что Вашингтон склоняется к тому, чтобы начать поставки Abrams Киеву.

Райдер заметил, что данный вид техники представляет из себя сложный механизм, поэтому американской стороне необходимо убедиться в том, что у Украины есть возможности проводить обучение персонала для управления боевыми машинами.

До этого обозреватели американского издания The Wall Street Journal сообщили, что американское правительство может уже на этой неделе объявить о передаче Украине танков M1 Abrams.

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