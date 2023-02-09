«Сломаем хребет»: военный эксперт Дандыкин объяснил, почему стагнация на Украине неизбежна

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Поставки британских самолетов и любых других никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, сегодняшнее вооружение Великобритании состоит преимущественно из американского оружия.

— У англичан армия на уровне Бундесвера, — отметил эксперт. — О чем можно говорить, если их основной боевой танк «Челленджер» 1980-х годов сборки. Ракеты «Трайдент» им поставляют США, собственно говоря, как и другую технику. А свои самолеты они не хотят отправлять Киеву, потому что их фактически нет, о чем признался представитель британского Кабмина.

Накануне один из британских министров эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках истребителей Киеву. Об этом пишет газета INews.

— У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить, — заявил политик.

По данным СМИ, в Великобритании считают, что отправка самолетов дорого обойдется Соединенному Королевству. При этом Киев просит Лондон об авиации, указывая на то, что иначе конфликту угрожает стагнация.

Собеседник «ВМ» уточнил, даже если бы эти самолеты попали на Украину, то для их грамотного использования нужны специалисты, которые там закончились.

— Большинство экспертов в области авиации погибли. Чтобы обучать украинцев навыкам управления британскими самолетами, нужно много времени, а его нет. Этой задачей могли бы заняться поляки, но в таком случае это расценивалось бы как прямое вмешательство в ход военных действий, — пояснил эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что стагнация на Украине неизбежна, так как основные потери оппонента «произойдут на донецком направлении».

— Во-первых, любая иностранная авиация, поставляемая на Украину, будь то американские F-16 или британские самолеты — все они уступают по своему функционалу российской авиатехнике. Например, с ними легко справится самолет Як-130, а любые ракетные удары вражеской армии будут приостановлены системой противоракетной обороны (ПРО) А-135 «Амур». Хребет мы сломаем им на Донбассе, где наши позиции особенно усилены, — считает Дандыкин.

Эксперт добавил, что дальнейший ход военных действий сейчас зависит не столько от политиков, которые только и успевают отказываться от двусторонних переговоров, сколько от тех, кто сейчас находится на поле боя, — от стратегии генералов, полководцев и солдат.

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на представителя правительства, заявила, что британские власти пока еще не приняли окончательного решения по поводу поставок истребителей Киеву.