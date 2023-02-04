«Встретят неизбежное возмездие»: Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Крым

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Потенциальная атака Киева на Крымский полуостров будет расцениваться как полноценное нападение на Российскую Федерацию. Об этом в субботу, 4 февраля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Международное право уважает волю народа. Крым — это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения встретят неизбежное возмездие с использованием оружия любого вида, — написал Медведев на своей странице в Twitter.

О последствиях ударов по российским территориям предупредил также депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, попытки нанести удары по Крыму с помощью американских ракет будут восприняты как объявление войны со стороны США.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Вечерней Москве», что страны Запада наращивают информационное давление на Россию из-за успехов ее армии, желая затянуть конфликт.

Крымский полуостров выбран как одна из целей информационных атак, однако вероятность успешных ударов ВСУ крайне невысока, подчеркнул он.