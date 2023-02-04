Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Встретят неизбежное возмездие»: Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Крым

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Встретят неизбежное возмездие»: Медведев предупредил Киев о последствиях атаки на Крым
Фото: er.ru

Потенциальная атака Киева на Крымский полуостров будет расцениваться как полноценное нападение на Российскую Федерацию. Об этом в субботу, 4 февраля, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Международное право уважает волю народа. Крым — это Россия. Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что такие нападения встретят неизбежное возмездие с использованием оружия любого вида, — написал Медведев на своей странице в Twitter.

О последствиях ударов по российским территориям предупредил также депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, попытки нанести удары по Крыму с помощью американских ракет будут восприняты как объявление войны со стороны США.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Вечерней Москве», что страны Запада наращивают информационное давление на Россию из-за успехов ее армии, желая затянуть конфликт.

Крымский полуостров выбран как одна из целей информационных атак, однако вероятность успешных ударов ВСУ крайне невысока, подчеркнул он.

Украина Дмитрий Медведев Крым Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Проблемы негров шерифа не волнуют: ядерная угроза не пугает американцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте