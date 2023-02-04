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В Госдуме заявили, что удары по Крыму ракетами США расценят как объявление войны

Лейла Алиева
В мире
В Госдуме заявили, что удары по Крыму ракетами США расценят как объявление войны
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Удары по Крыму с помощью американских ракет будут восприняты как объявление войны со стороны США. Об этом в субботу, 4 февраля, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

— Попытка украинских войск нанести ракетный удар по Крыму будет расцениваться как объявление войны со стороны США. Американским горе-политикам пора осознать, пока не поздно, что шутки с Россией и бряцание оружием плохо обернутся для их государства, — отметил он.

США руководит армией Украины и отдает команды, куда стрелять, заявил Шеремет. В связи с этим депутат посоветовал Вашингтону «оставить при себе сказки» об использовании ракет по усмотрению Киева. Также он предупредил, что в случае провокации с последствиями столкнется не только Украина, но и США, передает РИА Новости.

Поводом к этому высказыванию стало заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера о том, что новый пакет военной помощи Украине от США включает дальнобойные боеприпасы GLSDB, а возможность применения этих снарядов по Крымскому полуострову Вашингтон оставляет на усмотрение Киева.

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