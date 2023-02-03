Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударах по Крыму

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударах по Крыму
Фото: shutterstock

Новый пакет военной помощи Украине от США включает дальнобойные боеприпасы GLSDB. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

— (Эти поставки — прим. «ВМ») дадут им вооружения более дальнего действия, которые позволят (украинским военным — прим. «ВМ») проводить операции по защите своей страны и возвращать свои суверенные территории. Что касается планов Украины по проведению данных операций, то эти решения принадлежат им, — сказал чиновник.

Он также добавил, что Белый дом при этом оставляет на усмотрение правительства Украины возможность применения этих снарядов по Крымскому полуострову.

GLSDB — «бомба малого диаметра наземного базирования» — представляет собой разработку компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Дальность подобного высокоточного боеприпаса превышает 150 километров, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что США передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS.

Накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова дать ответ на поступающие ей угрозы, применением исключительно бронетехники дело не закончится.

Украина Крым Пентагон США Ракеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте