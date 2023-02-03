Пентагон оставил на усмотрение Украины решение об ударах по Крыму

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Новый пакет военной помощи Украине от США включает дальнобойные боеприпасы GLSDB. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

— (Эти поставки — прим. «ВМ») дадут им вооружения более дальнего действия, которые позволят (украинским военным — прим. «ВМ») проводить операции по защите своей страны и возвращать свои суверенные территории. Что касается планов Украины по проведению данных операций, то эти решения принадлежат им, — сказал чиновник.

Он также добавил, что Белый дом при этом оставляет на усмотрение правительства Украины возможность применения этих снарядов по Крымскому полуострову.

GLSDB — «бомба малого диаметра наземного базирования» — представляет собой разработку компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к снаряду и приспособили его к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Дальность подобного высокоточного боеприпаса превышает 150 километров, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что США передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты большей дальности для РСЗО HIMARS.

Накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова дать ответ на поступающие ей угрозы, применением исключительно бронетехники дело не закончится.