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Путин: Россия ответит на угрозы не только бронетехникой

Александр Афонин
Общество
Путин: Россия ответит на угрозы не только бронетехникой
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия готова дать ответ на поступающие ей угрозы, применением исключительно бронетехники дело не закончится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в четверг, 2 февраля.

— Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать, — сказал он.

По словам главы государства, угрожающие государства не понимают одной истины — весь русский народ впитал в себя традиции своей страны. Сегодняшние граждане являются потомками людей, которые создавали Россию потом и кровью, цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Владимир Путин 2 февраля в честь 80-летия победы в Сталинградской битве посетил Волгоград. В рамках визита президент России возложил венок к Вечному огню в Пантеоне славы на Мамаевом кургане. Кроме того, глава государства возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова.

После этого Путин выступил на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы. В процессе своей речи он заявил, что Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа.

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