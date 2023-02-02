Путин: Россия ответит на угрозы не только бронетехникой
Россия готова дать ответ на поступающие ей угрозы, применением исключительно бронетехники дело не закончится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в четверг, 2 февраля.
— Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать, — сказал он.
По словам главы государства, угрожающие государства не понимают одной истины — весь русский народ впитал в себя традиции своей страны. Сегодняшние граждане являются потомками людей, которые создавали Россию потом и кровью, цитирует Путина официальный сайт Кремля.
Владимир Путин 2 февраля в честь 80-летия победы в Сталинградской битве посетил Волгоград. В рамках визита президент России возложил венок к Вечному огню в Пантеоне славы на Мамаевом кургане. Кроме того, глава государства возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова.
После этого Путин выступил на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы. В процессе своей речи он заявил, что Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа.