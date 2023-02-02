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Путин: Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа

Евгений Жуков
Общество
Путин: Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Сталинград навечно стал символом несокрушимости народа. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на праздничном концерте, посвященном 80-й годовщине разгрома советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Глава российского государства также отметил, что город и его окрестности «всей страной восстанавливались буквально с нуля», потому что к февралю 1943 года в Сталинграде «не осталось практически ни одного дерева, ни одного целого здания».

— Это была не просто битва за город: на кону стояла судьба истерзанной, но непокоренной страны, определялся исход не только Великой Отечественной войны, но и всей Второй мировой войны, — передает слова Путина официальный сайт Кремля.

До этого росмийский лидер возложил венок к Вечному огню в Пантеоне славы на Мамаевом кургане в Волгограде в день 80-летия победы в Сталинградской битве. Ежегодно Волгоградская область выступает центром проведения всероссийских торжеств в день разгрома советскими войсками немецких войск под Сталинградом.

Россия Владимир Путин Сталинградская битва
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