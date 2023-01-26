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Экс-премьер России Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Евгений Жуков
В мире
Экс-премьер России Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Волгоград следует снова переименовать в Сталинград, чтобы сохранить память о победе в одноименной битве. Об этом в четверг, 26 января, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

— Если в Париже даже сегодня есть площадь Сталинград, не иметь города Сталинграда в моей стране было бы неверно, — отметил Степашин.

В рамках мероприятия «Волгоград или Сталинград? 80 лет спустя: уроки истории и современные смыслы» он отметил, что фигура Иосифа Сталина в масштабе истории «неоднозначна», однако Сталинградская битва «была, есть и будет, и никуда мы от нее не уйдем», передает РБК.

До этого общероссийская общественная организация «Офицеры России» обратились к зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области, Герою России Андрею Бочарову с просьбой вернуть Волгограду старое название.

В Минкульте сообщили, что в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Москве и других городах России пройдут тематические мероприятия, посвященные юбилею события.

Россия Волгоград Сталинградская битва
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