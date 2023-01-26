Мероприятия к 80-летию победы в Сталинградской битве пройдут в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битве в Москве и других городах России пройдут тематические мероприятия, посвященные юбилею события. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ в четверг, 26 января.

— К 80-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом пройдет серия реконструкций, выставочных и мультимедийных мероприятий, концерт и видеомост, — говорится в сообщении.

Так, 29 января в столичном Музее кино пройдет показ фильма «Дни и ночи». 2 февраля состоится открытие выставки «Снимал он трудный быт войны», посвященная военным операторам кинематографа.

В этот же день, начнет работу проект «Сталинград — история Победы», в рамках которого на площадках 24 исторических парков откроются специальные выставки. Они объединят 24 города России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград и так далее, отметили в пресс-службе.

Накануне Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Посетители смогут увидеть новую виртуальную выставку «Ледяная петля Сталинграда».