Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию победы в Сталинградской битве

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Музей Победы подготовил онлайн-программу к 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетители смогут увидеть новую виртуальную выставку «Ледяная петля Сталинграда». В создании выставки также приняли участие музеи стран СНГ.

Всего в экспозиции представлено около 200 оцифрованных документов, фотографий, плакатов, картин и фронтовых зарисовок. Зрителей также познакомят с новым спецпроектом ТАСС «Павшие без вести».

Во время онлайн-экскурсии «Освобождение Сталинграда» интернет-посетители «побывают» в диорамном комплексе Музея Победы. Также всех желающих приглашают посмотреть двухсерийный военно-исторический фильм «Сталинград», снятый в 1989 году советским кинорежиссером и сценаристом Юрием Озеровым.

С 24 по 27 января в Музее Победы проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На площадке «Школьного музея Победы» пройдут «Уроки мужества», где примут участие более 100 школьников.

25 января стало известно, что спектакль о «ночных ведьмах», летчицах единственного в истории Великой Отечественной войны женского полка бомбардировщиков, прошел в Музее Победы.

Спектакль представили ученики 4–7-х классов московской школы № 1103 имени Героя РФ А. В. Соломатина. Сама постановка была создана по книге летчицы из отряда «ночных ведьм» Раисы Ароновой.