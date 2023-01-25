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Школьники показали спектакль о «ночных ведьмах» в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Школьники показали спектакль о «ночных ведьмах» в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Спектакль о «ночных ведьмах», летчицах единственного в истории Великой Отечественной войны женского полка бомбардировщиков, прошел в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 25 января.

— Они (летчицы — прим. «ВМ») стали легендой и для своих, и для чужих. В военно-воздушных силах других государств не было женских подразделений, а у нас девушки сражались в воздухе и погибали наравне с мужчинами, — говорится в сообщении.

Спектакль представили ученики 4-7-х классов московской школы № 1103 имени Героя РФ А. В. Соломатина. Сама постановка была создана по книге летчицы из отряда «ночных ведьм» Раисы Ароновой.

Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
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Фото: Пресс-служба Музея Победы

«Ночными ведьмами» советских летчиц называли гитлеровцы, потому что те совершали налеты только в ночное время. Они глушили моторы, благодаря чему их самолеты становились почти бесшумными.

Все, что мог слышать противник — лишь небольшое шуршание, как от «ведьминой метлы». Это, как подчеркивается, приводило немцев в ужас.

До этого стало известно, что Музей Победы подготовил памятное мероприятие к 100-летию со дня рождения советского и российского кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР Леонида Иовича Гайдая.

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