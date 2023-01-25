Школьники показали спектакль о «ночных ведьмах» в Музее Победы
Спектакль о «ночных ведьмах», летчицах единственного в истории Великой Отечественной войны женского полка бомбардировщиков, прошел в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в среду, 25 января.
— Они (летчицы — прим. «ВМ») стали легендой и для своих, и для чужих. В военно-воздушных силах других государств не было женских подразделений, а у нас девушки сражались в воздухе и погибали наравне с мужчинами, — говорится в сообщении.
Спектакль представили ученики 4-7-х классов московской школы № 1103 имени Героя РФ А. В. Соломатина. Сама постановка была создана по книге летчицы из отряда «ночных ведьм» Раисы Ароновой.
«Ночными ведьмами» советских летчиц называли гитлеровцы, потому что те совершали налеты только в ночное время. Они глушили моторы, благодаря чему их самолеты становились почти бесшумными.
Все, что мог слышать противник — лишь небольшое шуршание, как от «ведьминой метлы». Это, как подчеркивается, приводило немцев в ужас.
До этого стало известно, что Музей Победы подготовил памятное мероприятие к 100-летию со дня рождения советского и российского кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР Леонида Иовича Гайдая.