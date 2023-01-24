Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мероприятия к 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая подготовили в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Мероприятия к 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая подготовили в Музее Победы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы подготовил памятное мероприятие к 100-летию со дня рождения советского и российского кинорежиссера, сценариста, народного артиста СССР Леонида Иовича Гайдая. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

В рамках проекта «Моим оружием было искусство» 29 января состоится творческая встреча с российским кинорежиссером, художественным руководителем центра творческой и методической работы ВГИК, членом Союза кинематографистов Олегом Шухером. Гости узнают о творческом пути Гайдая и интересных фактах из его жизни.

Также в конце мероприятия присутствующим покажут советскую комедию «Деловые люди», снятую Леонидом Гайдаем по новеллам О. Генри в 1962 году.

Чтобы принять участие, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте музея.

С 24 по 27 января в столичном Музее Победы пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот же период на площадке «Школьного музея Победы» пройдут «Уроки мужества», где примут участие более 100 школьников.

Мероприятия Москва Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте