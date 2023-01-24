Памятные мероприятия к годовщине снятия блокады Ленинграда пройдут в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В период с 24 по 27 января в столичном Музее Победы пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 24 января.

— В Музее Победы с 24 января пройдут памятные мероприятия, приуроченные к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В рамках программы «Школьный музей Победы» будут представлены театрализованные постановки, состоятся акции и уроки мужества, — говорится в сообщении.

Так, 24 января состоится акция «Блокадная ласточка», в рамках которой московские школьники своими руками изготовят ласточку и закрепят ее на дереве. 25 января учащиеся представят постановку «Вернись из полета…», основанную на книге летчицы из отряда «ночных ведьм» Раисы Ароновой.

Помимо этого, с 24 по 27 января на площадке «Школьного музея Победы» пройдут «Уроки мужества». В них примут участие более 100 школьников. На мероприятиях учащиеся вспомнят историю блокады Ленинграда, поговорят о мужестве защитников города и так далее.

Накануне сообщалось, что в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в семи странах СНГ откроется выставка Музея Победы «Ледяная петля Сталинграда». Первая экспозиция начала работа в Русском доме в Ташкенте.