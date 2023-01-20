«Офицеры России» обратились к властям с просьбой вернуть Волгограду старое название

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Общероссийская общественная организация «Офицеры России» обратились к заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области, Герою России Андрею Бочарову с просьбой вернуть Волгограду старое название. Об этом стало известно в пятницу, 20 января.

В сообщении организации говориться, что к «Офицерам России» регулярно поступают обращения от ветеранов и патриотов страны, в том числе участников спецоперации, с просьбами посодействовать возвращению Волгограду его предыдущего названия — город-герой Сталинград.

— Сталинград — это символ героизма, мужества, стойкости и непобедимости нашего народа для всего мира. В разных странах города, площади и улицы носят имя Сталинграда и его героев, как дань уважения к их подвигу, — сообщил председатель Президиума «Офицеров России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Также в организации считают, что подобная мера будет как никогда актуальна в связи со скорым празднованием 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве, пишет «Общественная служба новостей».

Ранее стало известно, что организация «Офицеры России» заявила о готовности сформировать добровольческие отряды для защиты граждан и родины в рамках спецоперации на Донбассе.