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«Офицеры России» заявили о готовности формирования добровольческих отрядов

Василий Плиткин
Общество
«Офицеры России» заявили о готовности формирования добровольческих отрядов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Региональные отделения общероссийской организации «Офицеры России» заявили о готовности сформировать добровольческие отряды. Об этом журналистам заявил председатель президиума организации, Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

— Полностью поддерживаем решение верховного главнокомандующего и правительства России по действиям, необходимым для защиты наших граждан и нашей страны. Много членов нашей организации из большинства регионов России уже сейчас выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса, а сегодня, после принципиального решения главы государства, это количество многократно возрастет. Мне активно звонят наши региональные отделения, заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов. Беспрецедентное и бесцеремонное вмешательство коллективного Запада в вооруженный конфликт на стороне Украины не оставило России никакого выбора — без частичной мобилизации Вооруженных сил, общества наш путь к победе был бы долгим и тернистым, — заявил Липовой.

По его словам, специальная военная операция в Донбассе переросла в противостояние со всем блоком НАТО, речь идет о безопасности России как независимого государства.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором сообщил о начале частичной мобилизации. По его словам, эта мера принята для защиты России, ее суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности российского народа.

мобилизация Армия Донбасс
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