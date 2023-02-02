Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин возложил венок к Вечному огню в Пантеоне славы на Мамаевом кургане в Волгограде в день 80-летия победы в Сталинградской битве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 2 февраля.

— Президент возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и почтил память погибших минутой молчания. Кроме того, глава государства возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова, — говорится в сообщении.

Ежегодно Волгоградская область выступает центром проведения всероссийских торжеств в день разгрома советскими войсками гитлеровских войск под Сталинградом.

До этого сообщалось, что в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» появилась новая книга к 80-летию окончания Сталинградской битвы. В материале рассказывается об ожесточенных боях в Сталинградской области и в самом Сталинграде.

Помимо этого, в столичном Музее Победы стартовал цикл уроков, приуроченный к 80-й годовщине разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.