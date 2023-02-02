Главархив Москвы опубликовал книгу к 80-летию окончания Сталинградской битвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новая книга к 80-летию окончания Сталинградской битвы появилась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— К памятной дате Главархив Москвы подготовил документальное электронное издание «Сталинград. 1942–1943» с воспоминаниями очевидцев трагедии, в том числе свидетельствами преступлений гитлеровцев, — говорится в материале.

В книге рассказывается об ожесточенных боях в Сталинградской области и в самом Сталинграде. Также в ней собраны материалы личного характера — воспоминания свидетелей тех событий, имеющие огромную историческую ценность для потомков, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении новой книги о прорыве блокады Ленинграда в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». В издание вошли рассказы ленинградцев, которые застали блокаду. Также в книге можно найти фотографии, сделанные Михаилом Трахманом в осажденном городе.

Помимо этого, в Музее Победы стартовал цикл уроков, приуроченный к 80-й годовщине разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На уроках учащиеся подробно изучат события Сталинградской битвы на основе мемуаров очевидцев: солдат, местных жителей, вспомнят подвиги медсестер и узнают об уникальных случаях операций, проводимых в условиях полевого госпиталя.