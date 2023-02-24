Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма
Фото: flickr/number10gov

Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

— Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств, — заявил глава украинского государства.

При этом Зеленский не указал каких-либо конкретных сроков предполагаемой операции, передает ТАСС.

17 февраля заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Вооруженных сил Украины. Она отметила, что на полуострове есть массивные военные сооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после получения нового оружия украинские войска не упустят возможности нанести удары по Крыму. Эксперт считает, что после подрыва Крымского моста к любым угрозам со стороны Киева и Вашингтона стоит относиться крайне серьезно.

Украина Крым Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте