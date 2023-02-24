Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма

Фото: flickr/number10gov

Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма. Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

— Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств, — заявил глава украинского государства.

При этом Зеленский не указал каких-либо конкретных сроков предполагаемой операции, передает ТАСС.

17 февраля заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Вооруженных сил Украины. Она отметила, что на полуострове есть массивные военные сооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что после получения нового оружия украинские войска не упустят возможности нанести удары по Крыму. Эксперт считает, что после подрыва Крымского моста к любым угрозам со стороны Киева и Вашингтона стоит относиться крайне серьезно.