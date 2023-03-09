«Точка отсчета»: как решение Европы об объединении закупок оружия повлияет на поставки Украине

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил европейским государствам участвовать в общих закупках оружия. По его словам, в результате Евросоюз сможет поставить больше оружия Украине. О том, возможен ли такой сценарий и получится ли у ЕС нарастить поставки благодаря более слаженным действиям, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Точка отсчета

По мнению собеседника «ВМ», страны Евросоюза заинтересованы в обновлении своего вооружения.

— Разговоры о том, что нужно координировать оборонное производство, в европейских странах достаточно давно звучат. Точкой отсчета можно назвать идею Макрона о создании европейской армии. Сейчас бывшие советские страны выбросили на Украину все старое советское оружие, и, очевидно, встал вопрос о его замене на новое оружие, — объяснил политолог.

Европейцы не хотят, чтобы на обновлении вооружения заработали только американцы, уверен эксперт. Производимое в США оружие намного дороже, и оно перенасыщено функциями, которые небольшим странам НАТО, вроде Северной Македонии или Словении, не нужны. Поэтому Евросоюз и обсуждает варианты налаживания собственного производства, пояснил собеседник «ВМ».

При этом нельзя однозначно сказать, действительно ли на Украину отправляется только устаревшее вооружение, заметил Светов.

— Конечно, они отправляют на Украину старое вооружение, а на замену потащат другое. Но ведь все эти поставки — вещь секретная, мы по-настоящему не знаем, что и в каком объеме европейцы поставляют. Те же англичане говорят, что у них слишком ослаблена армия. Однако к таким заявлениям лучше относиться скептически: военные всегда любят прибедняться в надежде, что им побольше дадут денег на новые закупки, — считает политолог.

Шанс на объединение

По мнению эксперта, объединение оборонно-промышленного комплекса стран Европы действительно возможно в будущем. Однако в процессе у государств НАТО могут возникнуть сложности: например, на лидерство в вопросах производства военных самолетов в Европе претендуют одновременно Франция, Англия и Швеция. О выпуске боеприпасов страны НАТО могут договориться проще, уверен Светов.

При этом не стоит ожидать влияния объединения промышленности европейских стран на ход украинского кризиса, подчеркнул политолог.

— Украина здесь не на первом месте — на первом месте у европейских стран собственные потребности. Конечно, они продолжат гнать оружие на Украину: посмотрите на те же заявления из Артемовска о том, что туда потоком поступает оружие. Но структура поставок меняться не будет, — заключил собеседник «ВМ».